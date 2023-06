Poročilo: Slovenija glede recikliranja odpadkov na dobri poti za dosego ciljev

Bruselj, 8. junija - Slovenija je na dobri poti, da doseže cilja glede priprave komunalnih odpadkov in vse odpadne embalaže za ponovno uporabo in njihovega recikliranja do leta 2025, je pokazalo danes objavljeno poročilo Evropske komisije. Tveganje, da ne bo izpolnilo enega ali obeh navedenih ciljev, so v komisiji ugotovili pri 18 članicah EU.