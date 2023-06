Pokrajinski arhiv Maribor ob 90-letnici z razstavo o knjigah v službi človeka

Maribor, 9. junija - Pokrajinski arhiv Maribor, ki letos beleži 90 let formalnega zbiranja, hranjenja in varovanja arhivskega gradiva, danes odpira osrednjo razstavo ob obletnici ter prenovljene prostore na Glavnem trgu. Razstava Knjige v arhivu - v službi človeka predstavlja poseben segment arhivskega gradiva, kot so matične knjige, registri in šolski dnevniki.