Na čelo Akosa Marko Mišmaš

Ljubljana, 8. junija - Vlada je danes z mesta v. d. direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) razrešila Marka Poharja in na ta položaj po opravljenem javnem natečaju imenovala Marka Mišmaša. Petletni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja bo nastopil v petek, so sporočili po seji vlade.