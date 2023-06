Varuh športnikovih pravic vladi poročal o svojem delu

Ljubljana, 8. junija - Vlada se je na današnji seji seznanila z letnim poročilom varuha športnikovih pravic za leto 2022 in mandatnim poročilom za obdobje od leta 2018 do leta 2023, so danes sporočili iz ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. To funkcijo opravlja nekdanji atlet Rožle Prezelj.