Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 8. junija - Indeksi na newyorških borzah v uvodnem delu današnjega trgovanja nimajo enotne smeri, vendar so blizu izhodišč. Vlagatelji premlevajo najnovejše podatke o brezposelnosti v ZDA in čakajo, ali bo ameriška centralna banka prihodnji teden ponovno dvignila obrestno mero, poroča francoska tiskovna agencija AFP.