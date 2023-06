Ljubljanska borza: SBI TOP zdrsnil pod gladino

Ljubljana, 8. junija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,11 odstotka na 1237,22 točke. Najgloblje so padle delnice Telekoma Slovenije, ki so beležile 0,99-odstotni padec. Vlagatelji so tudi danes najbolj povpraševali po Krkinih delnicah, s katerimi so opravili za dobrih 854.000 od skupno 1,23 milijona evrov prometa.