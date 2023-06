Mariborski mestni svetniki soglašali s podražitvijo parkirnin in pristojbine za odpadne vode

Maribor, 8. junija - Mariborski mestni svetniki so danes brez razprave potrdili predlagano podražitev parkirnin na občinskih parkiriščih. Nekaj več pripomb so imeli pri predlogu spremembe cene pristojbine za čiščenje odpadnih voda na centralni čistilni napravi, a so ga na koncu prav tako podprli. Župan je na začetku seje podrobno pojasnil finančni položaj občine.