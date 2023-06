Občina Radenci napovedala izstop iz Javnega podjetja Prlekija

Radenci, 8. junija - Občina Radenci bo izstopila iz Javnega podjetja Prlekija, ki upravlja vodovodni sistem C. Ker ob tem ne bo izstopila iz sistema C, bo to podjetje še naprej skrbelo za primarno vodovodno omrežje, za sekundarno pa bo skrbel občinski režijski obrat, je na današnji novinarski konferenci povedal župan občine Radenci Roman Leljak.