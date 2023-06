Na svetu Zpiza izpostavili dileme ob predlogu zagotovljene vdovske pokojnine

Ljubljana, 8. junija - Na svetu Zpiza so ob obravnavi vladnega predloga novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju izpostavili dileme ob predlagani uvedbi zagotovljene vdovske pokojnine. Slišati je bilo opozorila, da gre za parcialno rešitev, ki lahko ustvari nove krivice in vodi v slabljenje prvega pokojninskega stebra.