Pred Škucem nov preplet literature in glasbe z Živo književnostjo

Ljubljana, 9. junija - Pred galerijo Škuc na Starem trgu se bo začel vsakoletni preplet literature in glasbe na festivalu Živa književnost, ki bo potekal do 16. junija. Festival z branjem literature in koncerti bo v popoldanskem delu spremljal program O'živela knjiga, s katerim želijo razvijati ustvarjalnost otrok in mladih in jih spodbuditi k zanimanju za branje.