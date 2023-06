Tretji Festival performansa na Novi pošti na temo skrbi

Ljubljana, 8. junija - Na Novi pošti bo prihodnji teden potekal tretji Festival performansa, za katerega sta kuratorki Urška Brodar in Katarina Stegnar povabili pet umetnic in umetnikov k razmišljanju o skrbi. Izhodišče za to je bila publikacija Bojane Kunst Življenje umetnosti: Prečne črte skrbi, ki je izšla pri založbi Maska. Nastalo je prav toliko umetniških dejanj.