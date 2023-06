Združenje bank Slovenije s kampanjo za ozaveščanje o spletnih prevarah

Ljubljana, 8. junija - Članice Združenja bank Slovenije so ob porastu spletnih prevar pripravile kampanjo, s katero želijo okrepiti zavedanje javnosti o kibernetskih tveganjih in spletnih prevarah. namen kampanje je, da bi uporabniki bančnih storitev uspešneje zaznali poskuse prevar in jih pravočasno tudi preprečili. Kampanja bo stekla 12. junija.