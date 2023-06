Ljubljana, 8. junija - Poslanca SDS Anja Bah Žibert in Andrej Kosi bosta danes med sejo odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, ob 12.15 v preddverju velike dvorane DZ (prvo nadstropje, Šubičeva ulica 4, Ljubljana) podala izjavo glede izigravanja pravne države v postopku gradnje povezovalnega kanala C0, so sporočili iz SDS.