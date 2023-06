Rusija na haaškem sodišču obtožila Kijev uničenja jezu

Haag, 8. junija - Rusija je danes na Meddržavnem sodišču v Haagu (ICJ) obtožila Ukrajino, da je z obsežnimi topniškimi napadi uničila jez hidroelektrarne Kahovka v južni Ukrajini, in ob tem zavrnila trditve Kijeva, da so za to odgovorne ruske sile. Ukrajinska stran je sicer že v torek v svojem nastopu pred sodiščem Rusijo obtožila, da je ta razstrelila jez.