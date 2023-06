V prvem četrtletju vnovič medletna rast stroškov dela

Ljubljana, 8. junija - Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v prvem četrtletju letos v medletni primerjavi na skupni ravni znova zvišali. Potem ko je bila rast v zadnjem četrtletju lani 11,9-odstotna, je bila v minulem trimesečju 7,1-odstotna. Stroški so najbolj porasli v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ter v gostinstvu.