V Srbiji podaljšali rok za oddajo nezakonitega orožja

Beograd, 8. junija - Srbske oblasti so do konca junija podaljšale rok za oddajo nezakonitega orožja, ki bi se sicer iztekel danes. Možnost predaje nezakonitega orožja brez posledic je vlada uvedla po strelskih napadih, v katerih sta 13-letnik in 20-letnik prejšnji mesec ubila skupno 18 ljudi. Državljani so do srede predali skoraj 63.000 kosov orožja.