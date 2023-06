Mariborski policisti beležijo precej primerov zlorab spletnega bančništva

Maribor, 8. junija - Na Policijski upravi Maribor so v zadnjem mesecu zabeležili kar 16 primerov zlorab spletnega bančništva, plačilnih in kreditnih kartic, s katerimi so si goljufi nezakonito pridobili za skoraj 200.000 evrov premoženjske koristi. Zadnji tak primer so obravnavali v sredo, ko je starejši občan klicatelju zaupal bančne podatke in ostal brez 1300 evrov.