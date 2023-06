Zveza društev gluhih in naglušnih bo od države terjala opravičilo in odškodnino zaradi dolgoletne diskriminacije gluhih

Ljubljana, 8. junija - Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije bo v prihodnjih tednih na državno odvetništvo vložila zahtevek, s katerim bodo od države terjali opravičilo in odškodnino zaradi dolgoletne diskriminacije gluhih in prepovedi uporabe znakovnega jezika v šolah v preteklosti, so napovedali na današnji novinarski konferenci.