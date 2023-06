Razmere v Šentilju zaradi novih plazov še vedno nestanovitne

Šentilj, 8. junija - Razmere na območju občine Šentilj, kjer so se zaradi močnega deževja pred tremi tedni sprožili številni zemeljski plazovi, so še vedno nestanovitne. Zaradi nadaljnjih padavin so ovirana sanacijska dela, sprožajo se novi plazovi, je danes za STA povedal župan Štefan Žvab.