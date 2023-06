V mariborskem Obratu razstava zapuščine Marka Breclja

Maribor, 8. junija - V prostoru umetnosti in participacije Obrat v Mariboru danes odpirajo razstavo zapuščine kantavtorja, performerja in aktivista Marka Breclja. Kot so sporočili iz Pekarne Magdalenske mreže, gre za "prvo vajo v poskusu postavitve gradiv Muzeja Marka Breclja v nastajanju".