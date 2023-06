Finale konferenčne lige zasenčila navijaška spopada s policijo

Praga, 8. junija - Navijači nogometnega kluba West Ham so se med proslavljanjem zmage v evropski konferenčni ligi proti Fiorentini z 2:1 ponoči v Pragi spopadli s policijo. Pred tekmo pa so pridržali 16 navijačev italijanskega kluba, ki so napadli skupino angleških pristašev v češki prestolnici, poroča nemška tiskovna agencija dpa.