Znani vsi polfinalisti Roland Garrosa

Pariz, 7. junija - Znani so vsi udeleženci polfinala teniškega turnirja za veliki slam v Parizu. Moška polfinalna para sta Norvežan Casper Ruud in Nemec Alexander Zverev ter Srb Novak Đoković in Španec Carlos Alcaraz. Ženska polfinalna para sta Brazilka Beatriz Haddad Maia in Poljakinja Iga Swiatek ter Belorusinja Arina Sabalenka in Čehinja Karolina Muchova.