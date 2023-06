Newyorške borze današnji dan sklenile neenotno

New York, 7. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Po dolgem obdobju, ko so na trgih prevladovale skrbi glede morebitnega neplačila dolga, ki mu je sledila olajšava zaradi fiskalnega sporazuma, je bil tok novic ta teden veliko počasnejši, poroča francoska tiskovna agencija AFP.