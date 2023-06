Ludogorec 12. v nizu bolgarski prvak

Razgrad, 7. junija - Nogometaši Ludogorca iz Razgrada so stari in novi bolgarski prvaki. Ludogorec je danes v zadnjem krogu bolgarske lige premagali Černomorec z 1:0, kar je bilo dovolj, da je ohranil točko prednosti pred ekipo CSKA iz Sofije. Za moštvo iz Razgrada je to že 12. zaporedna lovorika v domačem tekmovanju.