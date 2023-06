Večer o ustanovitvi nove letalske družbe (8. 6.)

Maribor, 7. junija - Mitja Sagaj v komentarju Cena povezanosti piše o morebitni ustanovitvi novega nacionalnega letalskega prevoznika. Avtor poudarja, da so letalske družbe zgodovinsko gledano veljale za nacionalne simbole in da je to popotnica zagovornikov ustanovitve novega nacionalnega prevoznika, ki se te rešitve oklepajo bolj kot drugih možnih rešitev.