Letošnji Slovenski dnevi knjige s 30 dogodki na vrtu DSP

Ljubljana, 7. junija - V cirkuški dvorani Fuskabo v Ljubljani so ob plesno-cirkuških nastopih predstavili letošnje 28. Slovenske dneve knjige, ki bodo pod geslom Na poti v deželo čudes potekali med 15. in 18. junijem. Literarni dogodki bodo potekali na vrtu Društva slovenskih pisateljev (DSP) in bodo sklenili prireditve, ki so že bile v partnerskih mestih festivala.