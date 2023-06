Warner Bros odslovil direktorja televizije CNN Chrisa Lichta

New York, 7. junija - Direktor televizije CNN Chris Licht je danes odstopil s položaja, je sporočila matična družba CNN Warner Brothers Discovery. Lichtovo kratkotrajno vodenje znane ameriške televizije je zaznamoval upor zaposlenih. Med drugim so mu očitali, da so nekdanjemu predsedniku Donaldu Trumpu s povabilom na javno tribuno omogočili platformo za širjenje laži.