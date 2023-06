Varnostno osebje na britanskem letališču Heathrow bo poleti znova stavkalo

London, 7. junija - Varnostno osebje na londonskem letališču Heathrow, ki je nezadovoljno zaradi plač, je za poletje napovedalo novo stavko. Trajala bo med 24. junijem in 27. avgustom, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz sindikata Unite in opozorili na neizogiben kaos, ki bo prizadel potnike sredi vrhunca poletne sezone.