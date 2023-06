Finance o neenotnosti EU (8. 6.)

Ljubljana, 7. junija - Simona Toplak v komentarju Ko je Evropa enotna samo pri prometnih prekrških piše o neenotnosti Evropske unije. Poudarja, da se mora EU poenotiti in ljudem omogočiti, da delajo in zaslužijo. Meni, da mora kapitalizem ohraniti svobodni trg in tržno ekonomijo, skoraj vse drugo je treba spremeniti.