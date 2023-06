Osumljenega ropa starejše ženske v Lendavi bodo privedli pred sodnika

Lendava, 7. junija - Murskosoboški policisti so opravili hišno preiskavo pri 29-letnemu državljanu Hrvaške, osumljenemu, da je v začetku tedna oropal starejšo žensko na območju občine Lendave in ji odtujil manjšo količino denarja. Privedli ga bodo k preiskovalnemu sodniku murskosoboškega okrožnega sodišča, so sporočili s tamkajšnje policijske uprave.