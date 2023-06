Vlada sprejela poročilo medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi

Ljubljana, 8. junija - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela poročilo medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2022. Skupina ugotavlja, da je Slovenija še vedno ciljna in tranzitna država žrtev trgovine z ljudmi. Žrtve so najpogosteje izkoriščane zaradi prostitucije in spolnih zlorab, manj pa je ugotovljenih drugih oblik izkoriščanja žrtev.