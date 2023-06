Obudili recept za ljubljanski štrukelj iz leta 1868

Ljubljana, 7. junija - Na ljubljanskem Biotehniškem izobraževalnem centru (BIC) so obudili recept za ljubljanski štrukelj, ki velja za najstarejši recept za štruklje v prvi izvirni slovenski kuharici leta 1868. Stoletje in pol stara sladica, sestavljena iz testa, pomarančnega polnila, vanilije, marmelade in mandeljnov, je sicer različica avstroogrske sladice osje gnezdo.