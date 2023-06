V Italiji pet policistov pod preiskavo zaradi nasilja

Verona, 7. junija - Štirim policistom in enemu inšpektorju na severu Italije so odredili hišni pripor za čas trajanja preiskave, ki so jo proti njim sprožili zaradi domnevnega pretepanja in mučenja pripornikov, večinoma migrantov, danes poročajo italijanski mediji. Pod preiskavo je tudi ducat njihovih sodelavcev, ki naj ne bi storili ničesar, da bi zlorabe preprečili.