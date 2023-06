Vreme: Ponoči bo pretežno oblačno

V četrtek bo dopoldne delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto se bo nadaljevalo nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo nastajale predvsem sredi dneva in popoldne.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo, Balkanom in severnim Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. Nad našimi kraji se ob šibkih vetrovih zadržuje razmeroma vlažen in nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ob severnem Jadranu bo deloma jasno, drugod spremenljivo oblačno. Predvsem v popoldanskem času popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.