Na mednarodni konferenci o pomenu zdravstvene pismenosti

Brdo pri Kranju, 7. junija - Sodelujoči na današnji mednarodni konferenci na Brdu pri Kranju so spregovorili o pomenu dviga zdravstvene pismenosti v Sloveniji. Na ministrstvu za zdravje jo opredeljujejo kot eno ključnih determinant zdravja, na konferenci pa so predstavili osnutek strategije za spremljanje in dvig zdravstvene pismenosti.