Klakočar Zupančič: Za izvolitev Slovenije v VS ZN zaslužna tudi parlamentarna diplomacija

Ljubljana, 7. junija - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in nekateri poslanci so danes pohvalili uspeh slovenske diplomacije po torkovi izvolitvi Slovenije v Varnostni svet ZN. Ob tem je Klakočar Zupančič opozorila, da so bila za uspeh premalo omenjena prizadevanja parlamentarne diplomacije, ki je bila po njenem mnenju med kampanjo izjemno aktivna.