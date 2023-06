Svetovni dan oceanov v znamenju pozivov k njihovi zaščiti

Ljubljana, 8. junija - Letošnji svetovni dan oceanov, ki ga obeležujemo danes, v ospredje postavlja obuditev skrbi in aktivnosti za ohranjanje in varstvo oceanov. Ti uravnavajo podnebje in so prehranski vir milijonom ljudi, pri čemer pa niso deležni zadostne pozornosti človeštva, opozarjajo pri Združenih narodih (ZN).