Svetovni dan varnosti hrane v DZ obeležili z mednarodno konferenco

Ljubljana, 7. junija - Svetovni dan varnosti hrane so v DZ obeležili z mednarodno konferenco, na kateri so predstavniki različnih institucij iskali skupne rešitve za izzive, povezane z varnostjo hrane. Zagotavljanje varnosti hrane je po besedah državne sekretarke Tatjane Buzeti ključno za zdravje ljudi ter prednostna naloga na nacionalni in globalni ravni.