Klakočar Zupančič in Kračun o javnih financah

Ljubljana, 7. junija - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes sprejela predsednika fiskalnega sveta Davorina Kračuna, s katerim sta spregovorila o stanju javnih financ v Sloveniji. Kračun je predsednici DZ izročil tudi letno poročilo fiskalnega sveta in izpostavil, da je ta lani izpolnil "vse z zakonom predvidene naloge in še več", so sporočili iz DZ.