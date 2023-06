Kek brez Oblaka, po novem zraven Ivačič, vrnitev Janže in Mlakarja

Brdo pri Kranju, 7. junija - Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na prihodnjih dveh kvalifikacijskih tekmah za nastop na evropskem prvenstvu 2024 proti Finski in Danski. Na seznamu so tudi vratar Aljaž Ivačič, branilec Erik Janža in napadalec Jan Mlakar.