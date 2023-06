Več združenj s področja gospodarstva, bančništva in tehnologije poziva k obveznemu predmetu računalništvo in informatike v osnovnih in srednjih šolah

Ljubljana, 7. junija - Več združenj s področja gospodarstva, bančništva in tehnologije premiera, pristojna ministra in poslanske skupine poziva k uvedbi obveznega predmeta računalništvo in informatika v osnovne in srednje šole. Skrbi jih, ker se v šolstvu napoveduje necelovite hitre spremembe, ki kljub številnim pozivom ne vključujejo uvedbe tega obveznega predmeta.