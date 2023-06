Občinski svet v Kanalu o domnevnih nepravilnostih v emisijskih poročilih Salonita

Kanal, 7. junija - Vodilni v Salonitu Anhovo so na torkovi izredni seji občinskega sveta v Kanalu predstavili načrte za povečan sosežig, civilna iniciativa Danes pa je predstavila analizo emisijskih poročil Salonita, v katerih vidi zaskrbljujoče prakse. Svetniki so občini naložili, naj jo preuči in po potrebi poda prijavo suma kršitve okoljevarstvenega dovoljenja.