Med prenovo osrednjega trga v Vipavi našli arheološke ostaline

Vipava, 7. junija - V Vipavi so v začetku leta začeli s prenovo osrednjega Glavnega trga. Ob tem so opravili obsežne arheološke raziskave, saj so že geofizikalne raziskave leta 2021 ter lanski testni izkopi oziroma sondiranja pokazali, da lahko pričakujejo arheološke najdbe. Prenovitvena dela na trgu trenutno stojijo zaradi potrebne priprave novih projektov.