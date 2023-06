70. Puljski filmski festival ob visokem jubileju posvečen Pulju

Pulj, 7. junija - Jubilejni, 70. Puljski filmski festival, ki bo potekal od 15. do 23. julija v puljski Areni, bo letos posvečen mestu Pulj ter odnosu med občinstvom in filmom. Festival se bo začel in končal s filmoma na temo Pulja - Hotel Pula in Brod. Da sta tako otvoritveni kot sklepni film ustvarila puljska avtorja, se bo zgodilo prvič v zgodovini festivala.