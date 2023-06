Idrija, 7. junija - V Godoviču v občini Idrija je nekaj po 4. uri na žagi zagorelo ostrešje predelovalnice lesa. Gasilci so požar že pogasili. Vzrok požara in škodo na kraju trenutno preučujejo kriminalisti, so za STA povedali v Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Idrija.