Vreme: Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 7. junija - Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo dopoldne delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto se bo nadaljevalo nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo nastajale predvsem sredi dneva in popoldne.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo, Balkanom in severnim Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. Nad našimi kraji se ob šibkih vetrovih zadržuje razmeroma vlažen in nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ob severnem Jadranu bo povečini sončno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo jutri pogostejše.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden. V četrtek bodo vremensko občutljivi lahko imeli manjše z vremenom povezane težave.