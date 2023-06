Lajčak in Escobar v Beogradu ponovila zahteve mednarodne skupnosti in opozorila Prištino

Beograd, 7. junija - Posebna odposlanca Evropske unije in ZDA Miroslav Lajčak in Gabriel Escobar sta na torkovem srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v Beogradu ponovila zahteve mednarodne skupnosti za izhod iz trenutne krize na severu Kosova. Prištino sta medtem opozorila na posledice, če ne bo napredka, poročajo srbski in kosovski mediji.