Mendilibar tudi prihodnjo sezono na klopi Seville

Sevilla, 7. junija - Zmagovalec evropske lige, španski prvoligaš Sevilla je do prihodnjega poletja podaljšal pogodbo s svojim začasnim trenerjem Josejem Luisom Mendilibarjem. Kot so sporočili iz seviljskega kluba, se mu je 62-letni Španec marca sprva pridružil le do konca sezone, vendar je presegel pričakovanja klubskega vodstva.