Demokracija o prvem letu Golobove vlade (8. 6.)

Ljubljana, 8. junija - Metod Berlec v komentarju Eno leto Golobove vlade, razmisleki in partijski svet RTV Slovenija piše o prvem letu vlade in o odločitvi ustavnega sodišča, da odpravi zadržanje novele zakona o RTV Slovenija. Poudarja, da je vlada v zadnjem letu odpirala kulturni boj in ideološke teme. Avtor meni, da je odločitev ustavnega sodišča škandalozna.