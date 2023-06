Aegean Airlines vzpostavil letalsko povezavo z Atenami

Brnik, 6. junija - Letalski prevoznik Aegean Airlines je z današnjim dnem vzpostavil redno letalsko povezavo med Ljubljano in Atenami. Z ljubljanskega letališča bo s 180-sedežnim letalom airbus A320neo v Grčijo letel dvakrat tedensko, vsak torek in petek. Enosmerne vozovnice so na voljo od 96 evrov naprej.